Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 12 Kasım 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.