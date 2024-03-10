Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 12 Mart 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 13 Mart 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 14 Mart 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.