Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 12 Mart 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 13 Mart 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 14 Mart 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.
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4
Yarın
13/
6
Salı
15/
9
Çarşamba
13/
10
Perşembe
13/
7
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