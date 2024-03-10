Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 12 Mart 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 13 Mart 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 14 Mart 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

4

Yarın

Sisli
Sisli

13

/

6

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

9

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

10

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

7

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