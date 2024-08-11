Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 13 Ağustos 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 15 Ağustos 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
31/
22
Yarın
32/
22
Salı
32/
22
Çarşamba
32/
23
Perşembe
30/
23
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