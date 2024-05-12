Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 17 Mayıs 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 19 Mayıs 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.
Bugün
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10
Yarın
17/
11
Cuma
20/
12
Cumartesi
20/
12
Pazar
19/
13
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