Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 17 Mayıs 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 19 Mayıs 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.