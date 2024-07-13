Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

22

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

24

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

25

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

27

Cuma

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

27

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