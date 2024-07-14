Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.