Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 17 Eylül 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 19 Eylül 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

19

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

17

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

17

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

18

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

19

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