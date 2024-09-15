Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 17 Eylül 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 19 Eylül 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
27/
19
Yarın
24/
17
Salı
24/
17
Çarşamba
26/
18
Perşembe
26/
19
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