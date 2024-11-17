Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 14 Kasım 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.