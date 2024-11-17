Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 14 Kasım 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
16/
11
Yarın
15/
9
Perşembe
15/
10
Cuma
9/
5
Cumartesi
9/
2
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