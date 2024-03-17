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Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 20 Mart 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 21 Mart 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

7

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

6

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

8

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

5

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

5

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