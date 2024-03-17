Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 20 Mart 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 21 Mart 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.
Bugün
12/
7
Yarın
13/
6
Salı
13/
8
Çarşamba
12/
5
Perşembe
11/
5
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