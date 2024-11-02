Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
19/
10
Yarın
15/
12
Pazartesi
15/
7
Salı
14/
7
Çarşamba
13/
8
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