Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 4 Şubat 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.