Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 4 Şubat 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
8/
1
Yarın
9/
1
Pazar
12/
4
Pazartesi
16/
8
Salı
17/
8
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