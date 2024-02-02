Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 4 Şubat 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

8

/

1

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

1

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

4

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

8

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

8

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