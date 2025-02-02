Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 4 Şubat 2025 Salı Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°.