Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 22 Ekim 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

18

/

10

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

18

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

11

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

12

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