Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 24 Eylül 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.