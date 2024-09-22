Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 24 Eylül 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

17

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

16

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

17

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

19

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor

Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor

İzmir Körfezi’nde görüldü: Kızıl gelgit (red tide) nedir?

İzmir Körfezi’nde görüldü: Kızıl gelgit (red tide) nedir?

Bolu'da zorlu kanyonda arama kurtarma tatbikatı

Bolu'da zorlu kanyonda arama kurtarma tatbikatı

Mantar ararken kayboldu, 10 saatlik çalışmanın ardından bulundu

Mantar ararken kayboldu, 10 saatlik çalışmanın ardından bulundu

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...