Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 25 Şubat 2025 Salı Tekirdağ hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

4

/

-3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

-2

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

0

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

0

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