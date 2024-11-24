Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 14 Kasım 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

11

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

9

Perşembe

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

15

/

10

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

5

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

2

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