Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°. 27 Ağustos 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.