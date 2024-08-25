Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°. 27 Ağustos 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.

Bugün

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

30

/

22

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

29

/

23

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

21

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

21

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

21

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