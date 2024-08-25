Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°. 27 Ağustos 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
30/
22
Yarın
29/
23
Salı
27/
21
Çarşamba
27/
21
Perşembe
27/
21
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