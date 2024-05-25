Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 28 Mayıs 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
23/
14
Yarın
23/
14
Salı
21/
13
Çarşamba
23/
16
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