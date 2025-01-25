Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 28 Ocak 2025 Salı Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.