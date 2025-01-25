Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 28 Ocak 2025 Salı Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

5

Yarın

Sisli
Sisli

10

/

4

Salı

Sisli
Sisli

11

/

5

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

8

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