Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 29 Ekim 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
21/
11
Yarın
19/
9
Salı
21/
11
Çarşamba
19/
12
Perşembe
19/
9
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