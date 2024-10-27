Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 29 Ekim 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

9

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

11

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

19

/

12

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

9

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