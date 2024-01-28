Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 30 Ocak 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.
Bugün
8/
3
Yarın
5/
0
Salı
6/
1
Çarşamba
8/
3
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