Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 32°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 30 Temmuz 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
32/
22
Yarın
34/
23
Salı
30/
24
Çarşamba
30/
21
Perşembe
31/
20
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