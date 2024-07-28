Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 32°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 30 Temmuz 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.