Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 1 Şubat 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 2 Şubat 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

6

/

0

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

3

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

3

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

2

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

9

/

2

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