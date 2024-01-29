Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 1 Şubat 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 2 Şubat 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
6/
0
Yarın
6/
3
Çarşamba
8/
3
Perşembe
8/
2
Cuma
9/
2
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