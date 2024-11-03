Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Kasım 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.