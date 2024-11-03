Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Kasım 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.
Bugün
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Yarın
18/
9
Cuma
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9
Cumartesi
17/
10
Pazar
17/
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