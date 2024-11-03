Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Kasım 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

9

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

9

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

9

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

17

/

10

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

11

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