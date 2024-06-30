Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 2 Temmuz 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
29/
21
Yarın
29/
20
Salı
29/
21
Çarşamba
31/
22
Perşembe
28/
22
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