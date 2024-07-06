Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Temmuz 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
29/
21
Yarın
30/
21
Pazartesi
32/
23
Salı
33/
23
Çarşamba
32/
24
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