Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Temmuz 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.