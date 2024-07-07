Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024
Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Temmuz 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

21

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

22

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

23

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

24

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

24

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