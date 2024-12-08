Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 13 Aralık 2024 Cuma Tekirdağ hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 15 Aralık 2024 Pazar Tekirdağ hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.