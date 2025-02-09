Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 11 Şubat 2025 Salı Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.