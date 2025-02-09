Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Tekirdağ için hava durumu bugün nedir? Tekirdağ için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Tekirdağ yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Tekirdağ için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 11 Şubat 2025 Salı Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.
Bugün
5/
1
Yarın
6/
1
Salı
6/
-1
Çarşamba
8/
1
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