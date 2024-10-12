Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.00-18.00 saatlerinde çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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