Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Hafta sonu tatilinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, -İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu - 1

İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğunluğun artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.

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