Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları kırmızı yosunla kaplandı.
Süleymanpaşa ilçesi kıyılarını kaplayan yosunlar endişe yarattı.
Uzmanlar ise endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların nedeninin kirlilik olmadığını söyledi.
Son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle yosunların arttığını söyleyen Pehlivanoğlu, "Tekrar havaların sakinleşmesiyle yosunlarda dağılacaktır. Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok." diye konuştu.
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