Tekirdağ kıyıları kırmızı yosunla kaplandı

Son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle yosunların arttığını söyleyen Pehlivanoğlu, "Tekrar havaların sakinleşmesiyle yosunlarda dağılacaktır. Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok." diye konuştu.

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