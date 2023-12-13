Tekirdağ merkezli DAEŞ operasyonunda 18 gözaltı

Tekirdağ merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli DAEŞ operasyonunda 18 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'e yönelik soruşturmasında örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Bu kapsamda Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, DAEŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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