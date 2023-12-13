Tekirdağ merkezli DAEŞ operasyonunda 18 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DAEŞ'e yönelik soruşturmasında örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Bu kapsamda Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da operasyon düzenlendi.



Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, DAEŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi.



Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin