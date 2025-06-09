Tekirdağ sahillerinde bayram kalabalığı

Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ sahillerinde bayram kalabalığı

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü 'da, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...