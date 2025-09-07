Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de deniz yasağı
Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde iki gün denize girmek yasaklandı.
Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle iki gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde iki gün denize girmek yasaklanmıştır."
Kırklareli'nde de Vize Kaymakamlığı iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde iki gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Kırklareli Vize
- Tekirdağ Saray
- Deniz