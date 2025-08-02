Tekirdağ Şarköy'de orman yangını: 75 yaşındaki şüpheli gözaltında

Şarköy Uçmakdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve çok sayıda personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 2 söndürme uçağı da havadan destek verdi.



Yangın, itfaiye araçları, arazözler, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 75 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

