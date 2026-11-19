Tekirdağ ve Antalya dahil 9 belediye AK Parti'de. Candan Yüceer ve Büşra Özdemir rozetlerini taktı
19.11.2026 12:52
Son Güncelleme: 19.11.2026 15:51
9 belediye AK Parti'ye geçti.
Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu dahil 9 isim AK Parti'ye geçti.
Bugün AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra dokuz belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu saat 14.00'te başlayan toplantı öncesi Genel Merkez'e geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu isimleri sahnede karşıladı ve "AK Parti ailesine katılacak olanlara büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılı işler yapmayı nasip eylesin." diyerek rozetlerini taktı.
TEKİRDAĞ, ANTALYA ve BEYOĞLU BELEDİYESİ AK PARTİ'DE
Katılan isimler arasında en dikkati çekenler, Candan Yüceer, Büşra Özdemir ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu oldu.
Yücer 12 gün önce Yeni Parti'den, Özdemir ve Karaahmetoğlu da bu hafta içinde CHP'den istifa etmişti.
NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu, 31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısının 117'ye yükseldiğini söyledi.
Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'de
AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER
1-Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
2-Büşra Özdemir - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili
3-Saniye Caran - Antalya Korkuteli Belediye Başkanı
4-Fahri Duran - Antalya Demre Belediye Başkanı
5-Sefer Karaahmetoğlu - İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili
6-Bülent Kara- Giresun Tirebolu Belediye Başkanı
7-Erdinç Altıok - Adana Yumurtalık Belediye Başkanı
8-Özkan Günenç - Edirne Enez Belediye Başkanı
9-Ramazan Karakaya - Uşak Karahallı Belediye Başkanı
Böylece 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılmış oldu.
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran
AK PARTİ'YE KATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiğini açıklamıştı.
Duran, "Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım." demişti.
CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Candan Yüceer, 7 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla Yeni Parti'den istifa etmişti.
“Koltuk hesabı için siyaset yapmadığını, hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesine girmediğini” söyleyen Yüceer, "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda." ifadeleriyle eleştiriler yöneltmişti.
KURULTAY TEPKİSİ
Yüceer, istifa açıklamasında partideki kurultay sürecine ilişkin bir iddiaya da yer vermişti.
Hasta olduğu bir dönemde, il kongresi gündeminin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya açıldığını savunan Yüceer, "Bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum." diye yazmıştı.
"SİYASİ NEZAKET" VURGUSU
Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir." dedikten sonra şöyle devam etmişti:
- "Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.
- Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ."
Bu gelişmeyle birlikte Yeni Parti'nin yönetimindeki il belediyesi sayısı 20'ye düşmüştü.
Candan Yüceer
CANDAN YÜCEER KİMDİR?
Candan Yüceer 1973 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.
24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu.
Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. CHP tarafından 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Yüceer, seçimi kazanarak başkan seçildi. Yüceer, mutlak butlan kararı sonrası 24 Ağustos 2026'da CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı.
BÜŞRA ÖZDEMİR CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.
Büşra Özdemir
BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?
1988 yılında Antalya'da doğan Büşra Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, 2013 yılında avukatlık mesleğine başladı.
Siyasi kariyerine 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başlayan Özdemir, 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi meclislerine girdi.
2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkanlığına aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Özdemir, aynı seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyesi seçildi.
KARAAHMETOĞLU DA CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Sefer Karaahmetoğlu
Yazılı açıklama yapan Karaahmetoğlu, göreve geldiği günden bu yana önceliğinin Beyoğlu'na hizmet etmek olduğunu belirterek, CHP içindeki tartışmaların belediye çalışmalarına olumsuz yansıdığını savunmuştu.