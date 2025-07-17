Şarköy'deki orman yangınında son durum: Alevler göğe yükseldi, geniş bir alan küle döndü

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde salı günü 13.30'da başlayan yangın, kontrol altına alındı. Geniş bir alana yayılan alevler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar ilerlemişti. Şarköy'e bağlı, İstiklal, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahallelerinde bin 320 kişi tahliye edlidi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 22 kişi hastanede tedavi altına alındı. BALIKESİR'DE ALEVLERLE MÜCADELE

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan yangın da devam ediyor. Bu noktada da ekipler alevlerle mücadeleyi sürdürüyor.

11.50 - ŞARKÖY YANGINI KONTROL ALTINDA Şarköy'de ikinci gününe giren büyük yangın, öğle saatlerine doğru kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

10.05 - ŞARKÖY YANGINI: YANAN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şarköy'de 43 saati aşkın süredir devam eden yangına müdahale sürüyor. Alevler bu sabah kısmen kontrol altına alındı. Bölgeden gelen görüntülerde geniş bir alanın yangından etkilendiği görülüyor.

09.50 - BALIKESİR'DE ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy mevkinde başlayan yangın havadan görüntülendi. Gece yapılan müdahale ile enerjisi azalan yangın alanında yer yer dumanlar yükselirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de sürüyor.

07.35 - KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangında 42 saat geride kaldı.



15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.



Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

00.00 - BALIKESİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.



Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor.



Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.



BİR MAHALLE TEDBİREN BOŞALTILDI



Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi.



Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın da yangın bölgesine yakın kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

21.30 - BAKAN KURUM: 1 BAĞ EVİ VE 3 SAMANLIK AĞIR HASARLI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Kurum, şunları kaydetti: "Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."