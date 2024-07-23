Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise yarın beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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