Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.



"Dur" ihtarına uymayan araç bir süre sonra yol kenarında park halinde bulundu.



Araçta ve çevrede yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.