Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu aracı takibe alıp durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yapan bir şüpheli yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

