Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki denetimde iki aracı durdurdu.
Araçlarda bulunan 15 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İKİ ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ
Araçlarda yapılan aramada, iki şişme bot ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
