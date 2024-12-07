Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin evinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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