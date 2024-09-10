Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak | Beyin kanaması geçirdi, annesi tutuklandı

BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANDI

Dövüldüğü iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.



Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden anne B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Valilik şu açıklamayı yaptı:



'Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu hakkında basın açıklaması' başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."