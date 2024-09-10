Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Tekirdağ’da dün gece yakınları tarafından hastaneye getirilen 2 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü ortaya çıktı. Vücudunda dayak izleri olan bebek, beyin kanaması şüphesiyle ameliyat edildi. S.Y. isimli bebek, geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin hayati tehlikesi bulunurken, olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’ın Malkara ilçesinde, dövüldüğü iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

S.Y. bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanedeki muayene sırasında vücudunda izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - 1

Dövüldüğü iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öne Çıkan Video

Kargo dolandırıcılarına dikkat! 100 bin lira dolandırıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran soruşturmasında gizlilik uyarısı

Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı: Kaza anında video çektiği ortaya çıktı

Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı: Kaza anında video çektiği ortaya çıktı

Şehit üsteğmene son veda

Şehit üsteğmene son veda

70 yaşındaki demans hastası kayboldu: 22 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

70 yaşındaki demans hastası kayboldu: 22 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Tartışmada kan aktı: Şüpheli kaçtı

Tartışmada kan aktı: Şüpheli kaçtı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...