Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe dayak: Beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, dövüldüğü iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
S.Y. bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanedeki muayene sırasında vücudunda dayak izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Dövüldüğü iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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