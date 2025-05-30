Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde iki kişinin, evlerinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 200 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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