Tekirdağ'da 23 ton sahte deterjan ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 3 depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.



Depolarda yapılan aramalarda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.



Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.