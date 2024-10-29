Tekirdağ'da 23 ton sahte deterjan ele geçirildi
Tekirdağ'da 3 depoda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 3 depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Depolarda yapılan aramalarda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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