Tekirdağ'da 3 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da takside yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 kaçak göçmen yakalandı. Taksi şoförü insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki uygulamada takside 3 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Takside yapılan aramada şişme bot ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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