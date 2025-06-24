Tekirdağ'da 340 dekar buğday ekili alan kül oldu
Tekirdağ'da iki farklı buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangında toplam 340 dekar buğday ekili alan yandı.
Nusratfakı Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 250 dekar buğday ekili alan yandı.
ÇORLU'DA DA YANGIN
Çorlu ilçesi Karatepe mevkisinde de 90 dekarlık buğday ekili alan yangında zarar gördü.
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