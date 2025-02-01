Tekirdağ'da 365 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç., H.B. ve A.K. isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 300 litre şarap, 25 litre etil alkol, 25 litre rakı, 15 litre viski, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.